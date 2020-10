Internationale conferentie over en met jongeren in het teken van corona

Nederland organiseert op 2 november een virtuele conferentie over en met jongeren, Youth at Heart. Deze middag zal grotendeels in het teken staan van de wereldwijde coronapandemie, waardoor ook jongeren hard worden geraakt. Ze raken hun banen kwijt en waar dat kan gaat onderwijs grotendeels digitaal, of gaan scholen en andere onderwijsinstellingen dicht.

Om jongeren te betrekken bij het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, organiseert minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dit virtuele forum. De honderden deelnemers gaan in gesprek met jongeren uit het Midden-Oosten en Afrika om te horen welke ideeën zij zelf hebben om hun toekomstperspectief te verbeteren.

Minister Kaag: ‘Jongeren in deze regio’s hebben als geen ander perspectief nodig. Deze conferentie stelt hen centraal: hun ervaringen, verwachtingen en oplossingen.’

Het betrekken van jongeren is cruciaal om een inclusieve en duurzame samenleving te bereiken. Tijmen Rooseboom, ambassadeur voor Jongeren, Onderwijs en Werk: ‘Nederland investeert in vaardigheden en banen voor jongeren in Afrika en het Midden Oosten. We willen samenwerken met jongeren; het virtuele forum biedt een belangrijke kans het gesprek met ze aan te gaan.’

In verband met de coronapandemie wordt het forum geheel online georganiseerd, samen met belangrijke partners als het VN-kinderfonds UNICEF en de internationale arbeidsorganisatie ILO, maar ook met jongerenorganisaties uit Nederland en het buitenland. Op een platform kunnen deelnemers intunen in verschillende kanalen waarop ze de verschillende thema’s als onderwijs, werk en jongerenparticipatie kunnen volgen, feedback kunnen geven en vragen kunnen stellen. Interactie staat voorop. Daarnaast is er speciale aandacht voor psychosociale uitdagingen van jongeren en de positie van vluchtelingen en jonge vrouwen.

Het programma van dit virtuele forum is te vinden op Youthatheart.nl.