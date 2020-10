Campagne fietsverlichting van start

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start vandaag met de nieuwe publiekscampagne over het belang van goede fietsverlichting. Komend weekeinde gaat de wintertijd in en vanaf maandag beginnen ook de scholen in het midden en zuiden van Nederland weer. Daarom geeft minister Van Nieuwenhuizen vandaag het startsein voor de campagne ‘AAN in het donker’, vooral bedoeld om jongeren aan te sporen fietsverlichting te gebruiken.

Van Nieuwenhuizen: “De dagen worden korter en ondanks corona moeten mensen in het donker op de fiets voor school of werk. En dan gaat het om zien en gezien worden. Dus: ga AAN in het donker, doe je licht aan en kom weer veilig thuis.”

De overheid trekt in de campagne voor de fietsverlichting op met verschillende andere (maatschappelijke) partijen. Net als het ministerie dragen gemeenten, provincies, ANWB, TeamAlert, VVN, Fietsersbond, politie, RAI Vereniging, Bovag en de regionale organen verkeersveiligheid (ROV) de boodschap over het belang van fietsverlichting uit via radio, posters, sociale media en verschillende activiteiten. Ook scholen en sportclubs kunnen aansluiten bij ‘AAN in het donker’ en van de verschillende communicatiemiddelen voor de campagne gebruikmaken. De campagne loopt tot en met december.