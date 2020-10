Stilstaan bij moord op Samuel Paty

Onze Franse ambtsgenoot heeft ons gevraagd samen stil te staan bij de moord op Samuel Paty. Nederland staat vierkant achter leraren en de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Docenten moeten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen zodat onze kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

We vragen iedereen in het onderwijs maandag stil te staan bij het belang van de vrijheid van meningsuiting. Uiteraard verschilt de manier waarop dat kan per school en per leeftijd. En of het onderwerp al besproken is in de school. Misschien kan een badge gemaakt worden en online gedeeld worden. De vlag kan halfstok. Zoek als leraren elkaar op en bespreek bijvoorbeeld met elkaar hoe het gesprek over soms moeilijke onderwerpen in de klas gevoerd kan worden. En voor zover dat niet al gebeurd is, kunnen ook de leerlingen en studenten betrokken worden, door samen met hen de acties te doen of gesprekken te voeren, of door het houden van een minuut stilte. Op welke manier dan ook het beste past, laten we ons solidair tonen.

Samen moeten we ervoor zorgen dat we in verdraagzaamheid de dialoog kunnen blijven voeren.