Eerste Kamer stemt in met minder reclame op publieke omroep

Kinderen die op de publieke omroep kinderprogramma’s kijken, krijgen vanaf 1 januari geen reclame meer te zien. Daarnaast kan iedereen ook online reclamevrij uitzendingen kijken en krijgen aspirant-omroepen meer kans op een plek in het publieke bestel. De Eerste Kamer ging dinsdag unaniem akkoord met de aanpassing van de Mediawet die dit regelt.

De aangepaste wet is een uitwerking van de zogenoemde visiebrief die minister Slob in juni 2019 aan de Tweede Kamer stuurde. Ze moet ervoor zorgen dat de publieke omroep ook in de toekomst een omroep voor iedereen blijft. Nu steeds meer mensen online programma’s kijken, vindt de regering het belangrijk dat de publieke omroep hierop inspeelt. ,,De publieke omroep is van en voor iedereen. Ik ben blij dat we hiermee belangrijke stappen kunnen zetten om dat ook in de toekomst zo te houden’’, aldus minister Slob.

Pluriformiteit

Het unieke aan het Nederlandse publieke bestel is dat het een plek biedt aan ledenomroepen van verschillende stromingen. De aangepaste wet versterkt dit verder. Zo krijgen de huidige aspirant-omroepen (WNL, HUMAN en PowNed) meer kans op een plek in het publieke bestel. De ledeneis wordt hiertoe verlaagd van 150.000 leden naar 50.000 leden. Alle omroepen, inclusief eventuele nieuwe aspirant-omroepen, moeten uiterlijk 1 februari 2021 een aanvraag voor erkenning indienen. Het Commissariaat voor de Media, de Raad voor Cultuur en de NPO adviseren de minister over de aanvragen.

Reclame en bescherming minderjarigen

Vanaf 1 januari kunnen kinderen naar kinderprogramma’s kijken zonder dat zij met reclame worden geconfronteerd. Op die manier worden zij beter beschermd tegen ongewenste commerciële beïnvloeding. Ook online mag de publieke omroep geen reclame meer tonen. Dat geldt voor al haar online platforms. Verder wordt televisiereclame op de publieke omroep stapsgewijs gehalveerd. Hiermee wordt een eerste belangrijke stap gezet naar een volledig reclamevrije omroep maar wordt ook de publieke omroep zelf minder afhankelijk van wisselende reclame-inkomsten.