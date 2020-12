Van Nieuwenhuizen stelt oldtimers vrij van APK-plicht

Voertuigen van 50 jaar of ouder hoeven vanaf 1 januari 2021 niet meer verplicht APK gekeurd te worden. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) schaft de verplichte periodieke keuring voor deze oldtimers af om de lasten voor de eigenaren van deze historische voertuigen te verlichten.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Oldtimers zijn vaak in handen van echte liefhebbers. Zij besteden veel aandacht aan het onderhoud van hun voertuig en gaan er relatief weinig mee de weg op. Om de eigenaren niet onnodig op kosten te jagen, hoeven zij als hun voertuig 50 jaar of ouder is straks niet meer naar de garage voor een verplichte keuring.”