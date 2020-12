Van Nieuwenhuizen versnelt vergunningprocedure gentherapie

Bedrijven en wetenschappelijke instellingen kunnen vanaf nu sneller starten met klinisch onderzoek met medicijnen en vaccins met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de doorlooptijd van de verplichte vergunningprocedure voor veel van dit type onderzoek verkort van 120 dagen tot maximaal 56 dagen. Dat is belangrijk omdat op deze manier sneller nieuwe behandelmethoden kunnen worden ontwikkeld om verschillende ziektes en aandoeningen bij mensen te bestrijden.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Mooi dat we er samen met alle betrokken partijen voor hebben kunnen zorgen dat onderzoek naar de inzet van nieuwe behandelingen sneller kan starten. Met 56 dagen behoort Nederland tot de top, zonder in te boeten op de veiligheid voor mens en milieu. Dat trekt onderzoek naar Nederland en is goed voor ons innovatieklimaat.”