Benoeming nieuwe Commandant der Strijdkrachten

Luitenant-generaal Onno Eichelsheim wordt de nieuwe Commandant der Strijdkrachten. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van generaal Eichelsheim door minister Bijleveld-Schouten. Eichelsheim volgt op 15 april 2021 luitenant-admiraal Rob Bauer op, die voorzitter wordt van het militaire comité van de NAVO. Eichelsheim is sinds juli 2019 de plaatsvervanger van Bauer.

© Arenda Oomen Boegbeeld De Commandant der Strijdkrachten is het boegbeeld van de Nederlandse Krijgsmacht en verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van militaire operaties. Hij geeft leiding aan de krijgsmacht, is verantwoordelijk voor haar gereedstelling en informeert en adviseert de minister hierover. Als Commandant der Strijdkrachten is hij de belangrijkste militair adviseur van de minister van Defensie en leidinggevende van de commandanten van de Defensieonderdelen en de Directeur van de Defensie Materieel Organisatie. Zijn primaire opgave voor de komende periode is de implementatie van de Defensievisie 2035.

Minister Bijleveld-Schouten: “Met Onno Eichelsheim krijgt de Krijgsmacht een commandant met veel operationele ervaring. Hij staat dichtbij zijn mensen en is heel toegankelijk. Ik zie er naar uit om met hem samen te werken.”

Operationele ervaring

Onno Eichelsheim (Schiedam, 1966) begon zijn militaire loopbaan in 1986 als cadet aan de Koninklijke Militaire Academie. In 1990 voltooide hij de elementaire vliegopleiding en behaalde zijn helikopter 'wings'. Tot 1996 vervulde hij diverse operationele functies als helikoptervlieger bij het 299 squadron op vliegbasis Deelen en werd hij uitgezonden naar Bosnië. Daarna maakte hij deel uit van de opwerking van het eerste Nederlandse Apache Squadron in Fort Hood in Texas (VS). Na zijn terugkeer in Nederland werd Eichelsheim benoemd tot vluchtcommandant van het 301 Apache Squadron en werd hij in 2000 wederom uitgezonden naar Bosnië. In 2004 werd hij uitgezonden naar Kabul (Afghanistan) en in 2006 voltooide hij een uitzending naar Uruzgan (Afghanistan).

MIVD

In april 2016 werd Onno Eichelsheim bevorderd tot generaal-majoor en aangesteld als directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De MIVD levert inlichtingen- en veiligheidsinformatie aan de departementsleiding en de vier krijgsmachtdelen van Defensie.