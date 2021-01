EZK Energy Award 2020 gewonnen door kwekerij Ammerlaan

De EZK Energy Award is dit jaar gewonnen door kwekerij Ammerlaan. De prijs wordt jaarlijks door het ministerie van EZK uitgereikt aan een organisatie die zich het afgelopen jaar heeft weten te onderscheiden op het gebied duurzaamheid.

Kwekerij Ammerlaan is uit drie genomineerde bedrijven verkozen vanwege haar unieke toepassing van aardwarmte.

Steeds meer bedrijven en organisaties zijn bezig met verduurzaming. Om goede voorbeelden zichtbaar te maken en voorlopers in het zonnetje te zetten reikt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) sinds 2016 de Energy Award uit aan organisaties die zich positief onderscheiden op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of hernieuwbare warmte.

Genomineerden 2020

De volgende drie bedrijven zijn door de jury genomineerd voor de EZK Energy Award 2020:

Melkveebedrijf Stokman Koudum

Familiebedrijf Stokman maakt groen gas door rundveemest te vergisten. Hiermee worden woningen in de Koudum duurzaam verwarmd.

PolyStryreneLoop B.V.

PolyStyreneLoop ontwikkelt een duurzame recycle-techniek waarmee piepschuim als isolatiemateriaal in de bouw kan worden ingezet.

Kwekerij Ammerlaan

Kwekerij Ammerlaan bespaart jaarlijks ruim 25.000 ton CO2 door gebruik te maken van aardwarmte in haar kassen. Ammerlaan is door de jury als winnaar gekozen vanwege de verbindende rol die het bedrijf heeft gespeeld in de regio. Naast de eigen kassen, maken 24 andere kwekers, appartementen in Pijnacker-Noord, het Stanislas College, een sportcentrum en een zwembad gebruik van de aardwarmte.

Over de EZK Energy Award

De EZK Energy Award wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die zich positief onderscheiden op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en hernieuwbare warmte. De prijs wordt traditioneel uitgereikt op de laatste dag van het EZK-evenement: Partners in Energie-uitdagingen. Léon Ammerlaan nam de award en geldprijs van € 25.000 op digitale wijze in ontvangst tijdens het EZK evenement: Partners in energie-uitdagingen.

Lancering Duurzaam.Energie.Besparen (DEB.nl)

Tijdens het EZK-evenement lanceerden het ministerie van EZK en met MKB-Nederland het programma Duurzaam.Energie.Besparen. Op de website www.DEB.nl kunnen (mkb-)ondernemers een quick scan uitvoeren die per bedrijfstak laat zien welke energiebesparende maatregelen eenvoudig kunnen worden toegepast. Ook kunnen ondernemers met behulp van een digitale bespaarassistent zien welke energiebesparende maatregelen ze kunnen treffen en hoeveel geld dat oplevert.