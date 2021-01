Frankrijk en Nederland leggen stevige basis voor langjarige AI-samenwerking

Deze en andere afspraken werden gemaakt tijdens de eerste digitale innovatiemissie naar Frankrijk, van 25 tot en met 27 januari 2021. Onder leiding van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en haar Franse collega Cédric O spraken 160 Nederlandse en 120 Franse ondernemers en onderzoekers over hoe ze elkaar kunnen versterken.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De afgelopen jaren hebben Frankrijk en Nederland meer toenadering tot elkaar gezocht op het gebied van digitalisering en AI. We denken daar op diverse vlakken hetzelfde over: er zit enorm veel potentie in voor onze burgers en bedrijven, maar het moet wel veilig, eerlijk en mensgericht zijn. Op het gebied van AI zijn we aan elkaar gewaagd, en samen kunnen we de wereld aan. Dat hebben we op onze innovatiemissie bevestigd. De samenwerking met deze economische grootmacht in Europa gaat onze ondernemers en onderzoekers veel opleveren: niet alleen kennis, maar ook potentiële klanten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit met onze slimme digitale verkeersoplossingen bijdragen aan een goed verloop van de Olympische Spelen die in 2024 in Parijs plaats zullen vinden.”