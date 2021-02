Mona Keijzer opent eerste praktijktest evenementen

Vandaag opent de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer de eerste praktijktest van de Fieldlab Evenementen in het Beatrix Theater Utrecht. Er wordt tijdens een zakelijk congres met vijfhonderd bezoekers onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden. Het is de start van een reeks praktijktesten.

Het kabinet gebruikt de opgedane kennis en inzichten als input om te bepalen hoe er naar veilige en verantwoorde evenementen toegewerkt kan worden.



Mona Keijzer: “Terug naar normaal, of het nu gaat om een congres met je collega’s, een sportwedstrijd of een concert bezoeken: dat wil iedereen graag. Daarom zijn deze praktijktesten zo ontzettend belangrijk. Niet alleen biedt het perspectief voor de ondernemers, maar ook voor de bezoekers ervan. Met deze praktijktesten doen we dat veilig en verantwoord, waarbij we rekening houden met de ontwikkelingen van het coronavirus. En dat is vooruitkijken.”