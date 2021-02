Kabinet: meer geld voor vaste lasten ondernemers

Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in het eerste kwartaal de maximale voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van 200.000 euro naar 300.000 euro. Het kabinet trekt voor deze verruiming 375 miljoen euro uit. Dat schrijven minister Van ’t Wout en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet verhoogde de maximumvergoeding van de Tegemoetkoming Vaste Lasten in januari al van 90.000 euro naar 330.000 euro per kwartaal voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en naar 400.000 euro voor grotere bedrijven. Nu heeft het kabinet besloten deze bedragen voor de eerste twee kwartalen van dit jaar verder te verruimen naar 550.000 euro voor het mkb en 600.000 euro voor het niet-mkb. Ondernemers krijgen 85% van hun vaste lasten vergoed als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Hier komt in het eerste kwartaal de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel bovenop. In totaal kunnen mkb-ondernemers in de gesloten detailhandel dit kwartaal dus maximaal 850.000 euro ontvangen. Voor grotere bedrijven in de gesloten detailhandel is dit maximaal 900.000 euro. Voor land- en tuinbouwbedrijven bedraagt de maximale tegemoetkoming van de vaste lasten 225.000 euro en voor visserijbedrijven 270.000 euro. Voor deze sectoren gelden strengere Europese regels. Zoals in januari reeds is aangekondigd, ontwikkelt het ministerie van LNV een regeling om deze sectoren dezelfde maximale ondersteuning te geven als de overige sectoren.

De verruiming van het Europees tijdelijk staatssteunkader maakt de verhoging van de subsidies mogelijk. Het kabinet heeft besloten om een deel van die extra ruimte nu te gebruiken.

Omdat de kans bestaat dat in de tweede helft van dit jaar de crisis nog niet helemaal voorbij is, wil het kabinet binnen dit staatssteunkader ruimte houden om later nog steun te kunnen verlenen.

Uitbreiding TVL, geen nieuwe regeling

Het kabinet kiest ervoor om de huidige subsidieregeling te verruimen en geen nieuwe regeling op te tuigen. Dit zou maanden kunnen duren, waardoor ondernemers langer op hun geld moeten wachten. Ook brengt een nieuwe regeling meer uitvoeringslasten met zich mee. Bovendien zou het maximale subsidiepercentage voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers bij een nieuwe regeling moeten dalen van 85% naar 70%. Daardoor zouden zij er financieel op achteruit kunnen gaan vergeleken met de verruiming van de TVL waartoe het kabinet nu heeft besloten.

Vooral middelgrote bedrijven, zoals grote horecaondernemingen en winkelketens tot circa 50 filialen, profiteren van deze verhoging van de TVL. Een team van EZK brengt de komende weken samen met het grootwinkelbedrijf in kaart welke problemen daar precies spelen en hoe het grootwinkelbedrijf er financieel voor staat.

De wijzigingen van de TVL worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Na goedkeuring keert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de verhoogde tegemoetkoming via een extra voorschot aan ondernemers uit.