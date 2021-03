Extra steun om meer meisjes in ontwikkelingslanden naar school te laten gaan

Nederland trekt 50 miljoen euro extra uit om ervoor te zorgen dat meer kinderen, vooral meisjes, in ontwikkelingslanden naar school kunnen. Dat maakte minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) maandag, op Internationale Vrouwendag, bekend.

Investering en mensenrecht

‘Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht en een investering voor de toekomst voor ieder meisje en iedere jongen. Met goed onderwijs kunnen ze zelf richting geven aan hun leven. Onderwijs biedt hen ook kansen op beter werk en op een fatsoenlijk inkomen’, zegt de minister.

Door de coronapandemie zijn veel scholen in ontwikkelingslanden gesloten en krijgen leerlingen geen les. Vooral meisjes komen dan niet meer terug. Als meisjes niet meer naar school gaan, lopen ze meer risico op uithuwelijking, vroege zwangerschap en een te laag inkomen.

Snel actie

De Nederlandse bijdrage gaat naar het Global Partnership for Education (GPE), dat de komende jaren 46 miljoen meisjes in 90 ontwikkelingslanden naar school wil krijgen. Onder leiding van GPE-voorzitter Julia Gillard, voormalig premier van Australië, lanceerde de organisatie onlangs de #RaiseYourHand-campagne om wereldleiders op te roepen tot extra steun aan onderwijs voor meisjes en andere kwetsbare leerlingen in landen met lage inkomens. Die campagne mondt uit in een internationale top eind juli in Londen die wordt georganiseerd door de Britse premier Boris Johnson en de Keniaanse president Kenyatta.

Minister Kaag wil daar niet op wachten en stelt nu alvast extra geld beschikbaar. ‘De coronapandemie heeft de vooruitzichten van veel kinderen op onderwijs verslechterd. Jonge meisjes worden onevenredig zwaar getroffen. Daarom is er snel actie nodig, zodat ze zich via onderwijs kunnen ontwikkelen’, stelt ze. De 50 miljoen euro komt uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking.

Grootste onderwijsfonds

Het Global Partnership for Education is het grootste internationale onderwijsfonds. Het helpt ontwikkelingslanden bij het verbeteren hun onderwijssytemen.