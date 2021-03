Meer kunststof recyclen door nieuwe methode

Straks kan een kaasverpakking weer een kaasverpakking worden dankzij een nieuwe manier van kunststof recyclen. Bij deze nieuwe techniek wordt het kunststof van voedselverpakkingen afgebroken bij hoge temperaturen, waardoor het gerecyclede kunststof aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als kunststof dat van aardolie is gemaakt. Chemische recycling wordt deze methode genoemd.

Bedrijven die actief zijn in recycling en de chemische industrie willen ervoor zorgen dat in 2030 555 kiloton kunststof geproduceerd wordt door chemische recycling. Dat staat dan gelijk aan 10% van al het kunststof dat in Nederland wordt geproduceerd. Hierdoor kan meer kunststof afval gerecycled worden en hoeft er minder te worden verbrand.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) berichten de Tweede Kamer vandaag over de gezamenlijke ambities van de sector.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven: “Het is goed nieuws dat de sector nu met deze nieuwe methode aan de slag gaat waardoor de mogelijkheden van kunststof recycling worden uitgebreid. Met deze nieuwe manier van recyclen en de samenwerking tussen alle partijen hebben we minder nieuwe fossiele grondstoffen nodig. Dat is een belangrijke nieuwe stap op weg naar een circulaire economie.”

Minister Bas van ’t Wout: “Nederland heeft de ambitie en de kans om de (Europese) vestigingsplaats te zijn voor duurzame (basis)industrie. We hebben hier alles voor in huis zoals een hoogopgeleide technische beroepsbevolking tot een gunstige ligging voor verhandeling en transport van industriële grondstoffen en goederen. Goed dat de sector deze kans pakt om zo mee te werken aan een duurzame industrie zodat Nederlandse bedrijven een koploperspositie krijgen bij het duurzaam produceren. Niet alleen de basisindustrie zelf, ook toeleveranciers van kennis en machines. Dit vergroot onze exportkansen.

Geen kunststof meer verbranden

Bij de huidige manier van recyclen worden bijvoorbeeld shampooflessen vermalen tot korrels die gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld stofzuigers, auto’s en bureaustoelen. Dit wordt mechanische recycling genoemd. Daarnaast wordt kunststof ook verbrand, bijvoorbeeld omdat het voor recycling ongeschikt is.

Het kabinet wil in 2030 helemaal geen kunststof afval meer verbranden, en meer recyclen en hergebruiken. De nieuwe manier van chemisch recyclen kan hieraan bijdragen en vormt een belangrijke aanvulling op de huidige recyclingtechnieken.

Sommige vormen van chemisch recyclen hebben veel energie nodig, omdat het kunststof tot hoge temperaturen verhit moet worden. Het is daarom belangrijk dat het gebruik van deze recyclingtechnieken gepaard moet gaan met de inzet op een klimaatneutrale industrie, op basis van CO2 vrije energieopwekking.

Samenwerking VNO-NCW, recyclebedrijven en Versnellingshuis

De ambities van het bedrijfsleven zijn vastgelegd in een roadmap, die in samenwerking met VNO-NCW en het Versnellingshuis Nederland Circulair tot stand is gekomen. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat staatssecretaris Van Veldhoven met de partijen verkennen hoe dit verder ondersteund kan worden. Hiertoe is een speciale ‘versnellingstafel’ opgericht, waar VNO-NCW de afgelopen jaren goede ervaringen mee heeft opgedaan en waaraan met alle betrokken partijen kansen en belemmeringen besproken en opgepakt worden.

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW is trots op de totstandkoming van de Roadmap chemische recycling van kunststoffen: “Deze aanpak en de ambities zijn een schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking, zoals we die keihard nodig hebben om de uitputting van de aarde een halt toe te roepen en de overgang naar een volledig circulaire economie mogelijk te maken. Om chemische recycling daarbij tot volle wasdom te laten komen zijn tal van maatregelen en grote investeringen van bedrijven en de overheid nodig. Met deze roadmap in de hand kunnen we dat voor elkaar krijgen.”

Economie zonder afval

In 2050 wil Nederland een volledig circulaire economie hebben. In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en bestaat er dus geen afval. Nu wordt recyclebaar afval soms nog verbrand, of in een uiterste geval gestort, daar willen we in 2050 helemaal vanaf. Minder wegwerpcultuur en meer hergebruiken: van shampooflessen, bureaustoelen tot oude treinen. Dit kan door onder andere producten slimmer te ontwerpen, hergebruiken en recyclen. Dat doel heeft Nederland gesteld om milieuvervuiling en CO2 uitstoot te voorkomen.