Herdenkingsmunt over 30 jaar Verdrag van Maastricht, uitvraag over tweede munt 2022 gestart

In 2022 is het 30 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Om dat te eren verschijnt er volgend jaar een herdenkingsmunt over deze mijlpaal in de Europese geschiedenis. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën besloten. Jaarlijks brengt de Staat twee bijzondere herdenkingsmunten voor verzamelaars uit: vanaf vandaag kunnen mensen meedenken over het thema van de tweede munt die in 2022 zal worden uitgebracht.

Tot het uitbrengen van een herdenkingsmunt over 30 jaar Verdrag van Maastricht werd besloten naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van de Commissaris van de Koning in de provincie Limburg, de burgemeester van Maastricht en de voorzitter van het College van Bestuur van Maastricht University.

Met het Verdrag van Maastricht werd in 1992 de Europese Unie opgericht. Ook betekende het de introductie van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën: “Het Verdrag van Maastricht is ook voor mijzelf van grote betekenis. In 1992 begon ik met het werken voor de overheid. Ik raakte direct dicht betrokken bij de euro, omdat ik als kersverse beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken werkte in het team dat de voorbereiding deed hiervoor. Het verdrag vormde de basis voor het invoeren van de euro en het versterken van de Europese Unie. Zoals bekend hebben deze onderwerpen ook in mijn verdere carrière een grote rol gespeeld. Toen het idee kwam om deze munt te slaan, was ik dan ook direct heel enthousiast.”

Uitvraag tweede muntthema

Jaarlijks brengt de Staat twee bijzondere verzamelaarsmunten uit om een bijzonder moment of persoon te eren. Zo verschijnen dit jaar munten ter ere van Anton Geesink (in de categorie sporticonen) en het 40-jarig bestaan van het NOS Jeugdjournaal.

Vanaf vandaag kunnen alle Nederlanders meedenken over het thema van de tweede herdenkingsmunt die in 2022 zal worden uitgebracht.

Tot en met 4 mei 2021 kan iedereen reageren via www.internetconsultatie.nl. Er gelden wel een aantal voorwaarden aan de inzendingen. Zo moet er sprake zijn van een duidelijke omschrijving van het thema - denk daarbij aan een gebeurtenis of persoon die gekoppeld kan worden aan een jubileumjaar. Ook moet duidelijk zijn waarom het voorgestelde thema van nationaal belang voor Nederland is. Voor de zomer maakt de staatssecretaris het gekozen thema bekend. De bedenker van het winnende thema ontvangt een uitnodiging voor de ceremoniële eerste muntslag van deze herdenkingsmunt.

Verdere voorwaarden en spelregels voor deelname zijn te vinden op internetconsultatie.nl.

Van thema tot muntslag

Na de keuze voor een thema voor een herdenkingsmunt wordt eerst een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder kunstenaars. Het winnende ontwerp wordt gekozen door de staatssecretaris en voorgelegd aan het Kabinet van de Koning. De Muntadviescommissie adviseert de staatssecretaris bij zijn keuze. Hierna volgt de uitwerking van het ontwerp en vervolgens de ceremoniële eerste muntslag.

De herdenkingsmunt zal worden geslagen en verkocht door de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Het is nog niet bekend wanneer de ceremoniële muntslag van de munt over 30 jaar Verdrag van Maastricht plaats vindt, of die van de tweede munt van 2022.