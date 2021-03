Meer en betere Europese treinverbindingen doel van European Year of Rail

Het Europese Jaar van het Spoor begint vandaag. Hoewel we door de coronacrisis maar beperkt op reis kunnen, vraagt de Europese Unie dit jaar aandacht voor het belang van goede Europese treinverbindingen. Doel is ervoor te zorgen dat na de pandemie in heel Europa meer mensen en goederen met de trein gaan reizen om op die manier bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Reizen met de trein is duurzaam en comfortabel. Het is belangrijk dat we in Europa samenwerken om internationale treinreizen makkelijker te maken voor reizigers. Voor elke bestemming tot 700 kilometer zou de trein een betaalbaar en groen alternatief moeten zijn. We hebben de afgelopen vier jaar daar belangrijke stappen in gezet: er rijdt een rechtstreekse trein naar Londen, de nachttrein naar Wenen staat in de startblokken en de intercity naar Berlijn doet er vanaf 2024 een half uur korter over, maar het is belangrijk dat er nog meer verbeteringen worden gerealiseerd.”

Makkelijker een kaartje kopen

Vijfentwintig EU lidstaten zijn samen met Noorwegen en Zwitserland verenigd in het Platform on International Rail Passenger Transport en doen bij de start van het Europese Jaar van het Spoor een aantal aanbevelingen om internationale treinreizen te bevorderen. Deze aanbevelingen worden vandaag door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) tijdens de Europese digitale kick-off van het Year of Rail gepresenteerd.



Zo moet het makkelijker worden om online een internationale treinreis te boeken. Ook is het belangrijk dat dienstregelingen van lidstaten beter op elkaar aansluiten en er genoeg ruimte op het spoor is voor internationale treinverbindingen. Het Duits initiatief Trans Europa Express 2.0, een internationaal spoornetwerk dat Europese steden moet gaan verbinden met een combinatie van hogesnelheidstreinen en nachttreinen, zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Voor Nederland wordt in dit initiatief gekeken naar betere verbindingen met Berlijn, Frankfurt, Brussel, Parijs, Barcelona, Londen en Kopenhagen.



Daarnaast zijn de lidstaten enthousiast over het voorstel van de Europese Commissie om 15 pilots voor nieuwe en innovatieve treindiensten te lanceren. De bedoeling is dat deze voor 2030 gerealiseerd worden. Als laatste bevelen de lidstaten aan om intensiever samen te werken bij het afsluiten van contracten voor internationale treinverbindingen.

Ambassadeur

Om het belang van het Europese Jaar van het Spoor te onderstrepen heeft staatssecretaris Van Veldhoven voormalig Europarlementariër Wim van de Camp aangesteld als ambassadeur. Hij zal Nederland vertegenwoordigen bij verschillende bijeenkomsten.



Wim van de Camp (ambassadeur European Year of Rail): “Er liggen grote kansen voor het Europese spoor. Slechts 7% van de reizigers en 11% van de goederen in Europa worden nu over het spoor vervoerd, terwijl het een van de meest duurzame vormen van transport is. Ik ga mij daar namens Nederland sterk voor in zetten dit jaar.”



Door de coronacrisis zullen veel van de bijeenkomsten digitaal worden gehouden. Nederland wil aan het einde van het Europese Jaar van het Spoor een spoortop met Duitsland, België en Luxemburg organiseren over internationaal personenvervoer.