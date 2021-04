Coronasteun openbaar vervoer verlengd

Het openbaar vervoer zal ook in het vierde kwartaal financiële steun krijgen van de Rijksoverheid om treinen, bussen, metro’s en trams te laten rijden tijdens de coronacrisis. In februari maakte het kabinet bekend dat de ov-sector tot en met september op financiële steun van het Rijk kon rekenen. De regeling is nu doorgetrokken voor heel 2021.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat: “Het kabinet roept mensen nog steeds op om zoveel mogelijk thuis te werken en ook studenten volgen het onderwijs nog vooral online. Zo willen we de verspreiding van het coronavirus tegen gaan. Tegelijkertijd vragen we het ov wel te blijven rijden, omdat het een vitale sector voor Nederland is. Het brengt een schoonmaker naar zijn nachtdienst in het ziekenhuis en een leerkracht naar school. Het openbaar vervoer is daarmee een belangrijke steunpilaar voor onze economie en maatschappij, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Na corona wordt immers weer een flinke groei van reizigers voorzien.”

Vitale sector

Door de coronacrisis maken veel minder reizigers gebruik van het openbaar vervoer. Hierdoor hebben de vervoerders nu meer kosten dan inkomsten. Om ervoor te zorgen dat reizigers ook tijdens de coronacrisis met de trein of bus kunnen reizen, heeft het kabinet vorig jaar de beschikbaarheidsvergoeding in het leven geroepen. Dankzij deze regeling kunnen ov-bedrijven tussen de 93 en 95 procent van hun kosten vergoed krijgen. Vervoerders kunnen de resterende kosten compenseren door onder andere het optimaliseren van de dienstregeling. In totaal is er dit jaar ongeveer 1,5 miljard euro beschikbaar.

Terugkeer reizigers

Het verloop van de pandemie is lastig te voorspellen. Daarnaast laten prognoses zien dat het na de coronacrisis tijd kost voordat reizigersaantallen weer op het niveau van voor de crisis zijn. Daarom zal de komende maanden onderzocht worden wat na 2021 nog nodig is om het openbaar vervoer te kunnen laten rijden.