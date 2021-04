Virtuele herdenking bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Minister-president Rutte spreekt maandag 19 april 2021 tijdens de virtuele herdenking bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Deze jaarlijkse herdenking staat in het teken van de overdracht van Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis door de Duitse autoriteiten in 1945. Voorafgaand aan de toespraak vindt de ingebruikname van het nieuwe ondergrondse museum plaats. Dit doet de minister-president samen met de 97-jarige Arie van Houwelingen, die in het kamp gevangen heeft gezeten.

In Kamp Amersfoort hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog 47.000 mensen gevangen gezeten. Het was het langst operationele concentratiekamp op Nederlandse bodem. Het nieuwe ondergrondse museum vertelt de geschiedenis van dit kamp, onder meer door middel van tien biografieën, een fotowand met oud-gevangenen en een wisseltentoonstelling met als titel ‘Voor het vuurpeloton’.