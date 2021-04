Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliserings-strategie aan de Kamer

Met de Nederlandse Digitaliserings-strategie (NDS) formuleerde het kabinet in 2018 voor het eerst een integrale aanpak van het digitaliseringsbeleid om sturing te geven aan de digitale transitie. Zo wil Nederland de kansen van digitalisering verantwoord benutten en opschalen én tegelijk werken aan het op orde brengen van de fundamenten en randvoorwaarden voor alle sectoren en domeinen.

© EZK

Een terugblik met oog op de toekomst

Vandaag verschijnt de derde en laatste update van het kabinet. In deze editie staat een terugblik op drie jaar digitaliseringsbeleid centraal, maar met een blik op de digitale toekomst. Mijlpalen zijn onder andere de recente toekenningen uit het Groeifonds aan AI, quantumtechnologie en digitalisering in de zorg en het onderwijs, de totstandkoming van de Nederlandse Cybersecurity Agenda, het van kracht worden van de AVG en de opschaling van digitaliseringsinitiatieven in het mkb en de industrie. Opvallend is ook het grote aantal samenwerkingsverbanden, zoals de AI Coalitie en het Digital Trust Centre, waarbinnen alle betrokkenen samen de schouders onder de kansen en vraagstukken zetten die digitale technologieën met zich meebrengen. Iedereen doet mee, is niet voor niets het uitgangspunt van de NDS.

De wereld digitaliseert en Nederland doet mee in de voorhoede. Door de coronacrisis heeft ‘digitalisering’ nog meer urgentie gekregen. Ook in Europa is het onderwerp met een ambitieuze wetgevings- en investeringsagenda prioriteit. De digitale transitie verandert de activiteiten en processen in onze economie en maatschappij ingrijpend. De uitdaging voor de overheid en de maatschappij is om deze transformatie in goede banen te leiden en Nederland klaar te maken voor de digitale toekomst.

NDS2021 en Toekomstverkenning digitalisering 2030

De NDS2021 bevat een overzicht van de voortgang, mijlpalen en resultaten van de NDS over het afgelopen jaar. Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting van de ‘Toekomstverkenning Digitalisering 2030’, die als bijlage bij de NDS update is gevoegd. Hij beschrijft relevante technologische trends en maatschappelijke ontwikkelingen rond digitalisering voor 2030. Denk bijvoorbeeld aan digitale valuta, datasoevereiniteit en mega-platformecosystemen. Op basis daarvan hebben de onderzoekers toekomstbeelden ontwikkeld. De verkenning vormt een goed vertrekpunt voor een gedachtewisseling tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties over een succesvolle vormgeving van de digitale transitie en wat daarvoor nodig is.