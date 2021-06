Kabinet spant zich in voor vergoeding van coronatest voor reizigers naar het buitenland in juli en augustus

Het kabinet spant zich op verzoek van de Tweede Kamer in om de kosten van coronatesten voor reizigers die vanuit Nederland naar het buitenland vertrekken, in de maanden juli en augustus volledig te vergoeden. De vergoeding is bedoeld voor mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis laten testen om daarmee een Europees digitaal Covid certificaat te verkrijgen. Met dit certificaat is het mogelijk om binnen Europa te reizen. Het kabinet waarschuwt wel dat aan de uitvoering ook stevige risico’s zitten.