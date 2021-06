Koning en minister-president bij Nederlandse Veteranendag

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte zijn zaterdagmiddag 26 juni aanwezig bij de Nederlandse Veteranendag, het jaarlijkse eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen. Dit jaar vindt de viering plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar 4 veteranen hun bijzondere verhalen vertellen.

De minister-president, minister Bijleveld van Defensie en de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag houden een toespraak. Het programma wordt live uitgezonden, er zijn geen publieke activiteiten. Na afloop spreekt de Koning met een aantal veteranen.

Nederland telt ruim 100.000 veteranen. In de openingsceremonie van het programma staan zij centraal. Aansluitend vertellen enkele veteranen over hun ervaringen op missie en hun tijd naderhand terug in Nederland. De sprekers dienden onder moeilijke omstandigheden in Afghanistan, Nederlands-Indië en Sarajevo. Stef Bos componeerde een speciaal lied voor de veteranen en zingt dit onder begeleiding van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. De kapel begeleidt ook Claudia de Breij en Snelle bij hun optredens.

Bij het eerbetoon zijn onder andere de Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp, Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim en burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen aanwezig, naast een aantal genodigde veteranen en hun familie.

Veteranendag is in 2005 ingesteld door de regering en wordt georganiseerd door het Nationaal Comité Veteranendag, met ondersteuning van het ministerie van Defensie en maatschappelijke partners. Het is een eerbetoon aan de ruim honderdduizend Nederlandse veteranen - van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies van nu - die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Doel is om maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen.