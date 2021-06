Schadeafhandeling zoutwinning nu ook naar Commissie Mijnbouwschade

Vanaf 1 november 2021 kunnen woningeigenaren en kleine bedrijven die mogelijk schade hebben door bodembeweging als gevol»»»g van zoutwinning, een melding doen bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade.

De Commissie Mijnbouwschade neemt de bewijslast over van de melder. Dat betekent dat zij de oorzaak en omvang van de schade onderzoekt. Als de Commissie concludeert dat de schade veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van zoutwinning, dan moet het verantwoordelijke zoutbedrijf binnen twee maanden de schade vergoeden. Het advies van de Commissie Mijnbouwschade is gratis voor woningeigenaren en kleine bedrijven.

Afhandeling van schades vóór 1 november 2021

Heeft u op dit moment mogelijk schade door bodembeweging als gevolg van zoutwinning? Dan kunt u dit tot inwerkingtreding van de nieuwe schaderegeling rechtstreeks melden bij het zoutbedrijf.