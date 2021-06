Ministerie start online raadpleging medische rijgeschiktheid

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil graag uw mening over de huidige opzet van de medische keuring. Via een online raadpleging wordt u gevraagd mee te denken hoe het beste beoordeeld kan worden wie gezond genoeg is om veilig auto te kunnen rijden. Van 24 juni tot en met 5 augustus kan iedereen die dat wil via een reactie op denkmeeoverkeuren.nl hun adviezen kenbaar maken.

Nu wordt ook al beoordeeld of iemand medisch rijgeschikt is. Dit geldt voor mensen die 75 jaar worden, wanneer je je rijbewijs voor het eerst aanvraagt of als je een bepaalde medische aandoening hebt. Dat gaat om een grote hoeveelheid mensen. Hier zitten ook mensen tussen waarvoor een keuring achteraf niet nodig was.



Daarom wordt onderzocht of er een meer gerichte aanpak mogelijk is. Die aanpak moet de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid aanpakken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen artsen, mensen zelf of hun omgeving een grotere, kleinere, vrijblijvende of minder vrijblijvende rol krijgen.



De adviezen van de deelnemers van de raadpleging worden door het ministerie meegenomen in de keuzes die zullen worden gemaakt.