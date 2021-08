Brandbestrijdende Chinooks blijven langer in Albanië

Beide Chinooks die vanwege de vele branden in Albanië zijn, blijven langer. In eerste instantie had Defensie hulp toegezegd tot 21 augustus, nu tot en met de 28e.

Inmiddels is er 1,7 miljoen liter op de vlammen gestort. Dat gebeurt door water te droppen via een bambi bucket. Zo’n flexibele waterzak hangt onder een helikopter.

De Nederlandse hulp wordt zeer gewaardeerd en is nog steeds hard nodig. De Albanese autoriteiten hebben daarom gevraagd of de transporthelikopters nog wat langer mogen blijven.

Bewoonde wereld

In meerdere Albanese regio’s bedreigt het vuur de bewoonde wereld. De luchtmacht bestrijdt sinds 7 augustus verschillende branden in het land met 1 Chinook. De andere wordt als reserve achter de hand gehouden in Tirana. Alleen op 13 augustus zijn beide helikopters ingezet voor brandbestrijding omdat met name die dag de nood hoog was.

De inzet wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie.