Tweedehandse elektrische personenauto steeds aantrekkelijker

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een gebruikte elektrische personenauto. In 2021 hebben ongeveer twee keer zoveel particulieren als vorig jaar met subsidie zo’n tweedehands elektrische auto aangeschaft. De beschikbare subsidie voor tweedehands elektrische auto’s is daarmee voor dit jaar volledig benut. Vorig jaar bleef een deel van het geld onbenut door minder aanvragen.

Staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat): “Veel mensen kijken bij de keuze voor een andere auto eerst naar de tweedehands markt. Die markt komt echt op gang, en dat is belangrijk.

Natuurlijk zou ik ook willen dat ook de rest van dit jaar meer mensen in aanmerking komen om met subsidie een elektrische auto aan te kunnen schaffen. Maar ik vind het vooral mooi nieuws dat al zoveel mensen met dit steuntje in de rug kiezen voor elektrisch rijden. De komende jaren willen we dat dat voor nog veel meer mensen aantrekkelijk wordt.

Tweedehands aantrekkelijk met subsidie

Zoals in het klimaatakkoord afgesproken kunnen particulieren sinds vorig jaar met subsidie een elektrische auto aanschaffen. Koop of lease. Nieuw of tweedehands. Elektrische auto’s zijn goedkoper in gebruik, maar duurder bij aanschaf. Doel van deze regeling is dat elektrisch rijden aantrekkelijk is voor particulieren, die op zoek zijn naar een compacte middenklasse personenauto. Nederland is het eerste land in Europa dat subsidie verleent voor de tweedehands markt.



Van die mogelijkheid maken steeds meer mensen gebruik. In 2020 schaften 3000 particulieren met een subsidie (2000 euro) een tweedehands elektrische auto aan. Niet alle beschikbare subsidie werd toen benut door minder aanvragen. Dit jaar is het budget volledig benut; 6750 particulieren maakten gebruik van de regeling. De regeling loopt door tot 2025. Voor dit jaar was er 13,5 miljoen beschikbaar voor gebruikte elektrische personenauto’s, voor volgend jaar staat er 18,3 miljoen subsidiebudget ingepland.

Meer keuze en zekerheid

Elektrische rijders krijgen steeds meer keuze en zekerheid, ook tweedehands. Uit de subsidieaanvragen blijkt dat steeds meer jonge elektrische auto’s uit het buitenland hier beschikbaar komen op de tweedehandsmarkt. Ook qua leeftijd en modellen komt er steeds meer keuze. Veertig procent van de gebruikte elektrische auto’s die dit jaar met subsidie is aangeschaft, is maximaal één jaar oud. Een kwart is meer dan vier jaar oud.

Voor steeds meer mensen is een gebruikte elektrische auto een goede optie. Accu’s van elektrische auto’s verbeteren snel, en dealers geven vaak nog fabrieksgarantie op de accu van een gebruikte elektrische auto.

Steeds meer elektrische auto’s op de weg

Elektrisch rijden zit in de lift. Er rijden inmiddels bijna 200.000 elektrische personenauto’s rond in Nederland. Het kabinet heeft in het klimaatakkoord afgesproken dat alle nieuwe auto’s in 2030 zonder uitlaatgassen rijden, bijvoorbeeld elektrisch of op waterstof. Overheden en netbeheerders zijn hard aan de slag. Zo worden er veel laadpalen aangelegd. Steeds vaker slimme laadpalen, die het elektriciteitsnet ontzien. Het kabinet wil dat elektrisch rijden op termijn voor iedereen een aantrekkelijke optie is.



Kijk voor meer informatie over deze subsidieregeling op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.