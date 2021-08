Extra geld voor behoud goed onderwijs in krimpregio’s

Demissionair minister Slob trekt ruim 22 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat leerlingen in zogenoemde krimpregio’s goed onderwijs blijven krijgen en in de buurt naar een middelbare school kunnen gaan. Schoolbesturen in bijna 40 regio’s krijgen subsidie om dit in hun omgeving gezamenlijk te organiseren, zo maakte hij dinsdag bekend.

Minder leerlingen

Sinds het begin van de eeuw zijn er steeds minder kinderen geboren en daalt dus ook het aantal leerlingen. Daardoor staat het onderwijs in diverse regio’s onder druk. In het voortgezet onderwijs neemt het aantal leerlingen de komende jaren op veel plaatsen af met 10 tot 30 procent. Minister Slob: ,,Het is dan ook noodzakelijk dat schoolbesturen en hun scholen niet concurreren om de leerling maar samenwerken om de krimp op te vangen. Zo voorkomen we dat middelbare scholen in krimpgebieden zomaar omvallen en de kwaliteit van onderwijs wordt aangetast. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs op een redelijke afstand van huis, waar je ook woont.’’

Plannen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moesten de schoolbesturen samen plannen indienen hoe ze de komende vijf jaar in hun omgeving willen inspelen op deze dalende leerlingenaantallen. Een onafhankelijke commissie heeft de plannen beoordeeld. Op basis van de adviezen van deze commissie heeft de minister 38 aanvragen toegekend. Enkele voorbeelden van plannen zijn:

Zuid-West Fryslân gaat een virtuele campus inrichten waar leerlingen van diverse scholen samen vakken kunnen volgen die vanwege bijvoorbeeld een beperkte interesse niet op afzonderlijke scholen kunnen worden gegeven.

In Epe en Heerde willen openbaar en christelijk onderwijs nauw samenwerken, zowel bij het geven van lessen als op het gebied van personeel, schoolgebouwen en administratie.

In Maastricht werken vrijwel alle middelbare scholen en hun besturen samen bij het opnieuw vormgeven van het onderwijsaanbod in hun regio. Zij bepalen samen welke locaties blijven bestaan, waar nieuwe gebouwen worden neergezet en welke lessen waar worden aangeboden.

Samenwerken

De schoolbesturen gaan hun plannen nu in samenspraak met hun medezeggenschapsraden verder uitwerken. Minister Slob onderstreept daarbij het belang dat schoolbesturen ook samenwerken met schoolbesturen in aangrenzende regio’s en met bijvoorbeeld gemeenten. Volgens de commissie zit dat nog weinig in de plannen besloten.

Elf aanvragen voor subsidie zijn daarnaast afgewezen. Minister Slob onderzoekt nog hoe hij die regio’s alsnog kan ondersteunen.