Minister-president Rutte ontvangt president Santokhi van Suriname

President Santokhi van de Republiek Suriname brengt van 8 tot en met 11 september 2021 een werkbezoek aan Nederland. Het bezoek staat in het teken van het versterken en verbreden van de bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname en bevestigt de bijzondere historische band tussen beide landen.

Minister-president Rutte ontvangt president Santokhi woensdag 8 september op het ministerie van Algemene Zaken. Tijdens een werklunch zal onder meer gesproken worden over samenwerking op het gebied van landbouw, de rechtsstaat, financieel beleid, buitenlandse politiek en de bestrijding van het coronavirus. Bij de lunch zijn naast de president aan Surinaamse zijde aanwezig: minister Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking), minister Achaibersing (Financiën en Planning), minister Amoksi (Justitie en Politie), minister Sewdien (Landbouw, Veeteelt en Visserij) en minister Ramadhin (Volksgezondheid). Aan Nederlandse zijde zijn dat naast de minister-president: minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), minister Kaag (Buitenlandse Zaken), minister Hoekstra (Financiën) en minister Dekker (Rechtsbescherming).



Voorafgaand aan de ontmoeting met minister-president Rutte wordt president Santokhi door Zijne Majesteit de Koning in audiëntie ontvangen op Paleis Noordeinde.



Donderdag 9 september is president Santokhi aanwezig op het Surinaams-Nederlands Business Forum in aanwezigheid van minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).



Verder staan er tijdens het bezoek van president Santokhi aan Nederland nog diverse andere onderdelen op het programma, zoals een ontvangst door de Staten Generaal en bezoeken aan onder meer Rotterdam en Amsterdam.