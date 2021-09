Rijksmonumentenstatus voor Oranjehotel en Waalsdorpervlakte

Minister Van Engelshoven: ‘Het is belangrijk dat we het verhaal over wat zich in het Oranjehotel en op de Waalsdorpervlakte afgespeeld heeft ook aan jongere generaties vertellen. Er bestaan in ons land maar weinig plaatsen die zulke sterke herinneringen aan tirannie en verzet oproepen als hier, tussen deze stenen en in de duinen verderop. De status van Rijksmonument laat zien dat we deze plekken zorgvuldig in hun oorspronkelijke staat en in onze herinnering willen behouden’’