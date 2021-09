Cultuursector weer grotendeels open met coronatoegangsbewijs

Vrijwel de gehele cultuursector kan vanaf 25 september weer volledig open, zonder 1,5 meter afstand en met gebruik van het coronatoegangsbewijs. Alleen voor evenementen die binnen georganiseerd worden en waarbij men niet zit, is een maximum van 75% van de totale bezoekerscapaciteit bepaald. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig bij bezoek aan museum of bij kunst- en cultuurbeoefening.