Internetconsultatie voor wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen gestart

Het ministerie van Financiën consulteert vanaf vandaag een wetsvoorstel waarmee digitale platformen in de toekomst verplicht worden jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Het doel van dit wetsvoorstel? Meer transparantie over inkomsten die inwoners van de Europese Unie behalen via deze platformen en daardoor eerlijkere belastingheffing. Reageren op dit wetsvoorstel kan vanaf vandaag tot en met 8 november via internetconsultatie.nl.

Als je bijvoorbeeld via een digitaal platform je huis verhuurt, of als taxichauffeur via een platform wordt gekoppeld aan mensen die een taxirit afnemen, dan moet dit platform in de toekomst bepaalde informatie over de verkoper van deze activiteiten aanleveren bij de Belastingdienst. Denk hierbij aan informatie als de inkomsten die verkoper heeft behaald en zijn of haar rekeningnummer, naam en adresgegevens.

Het wetsvoorstel bevat ook een aantal andere wijzigingen die niets met digitale platformen te maken hebben. Deze wijzigingen richten zich op andere vormen van administratieve bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Zo wordt het mogelijk om gezamenlijk met meerdere EU-lidstaten audits uit te voeren en wordt de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke belastingcontroles verbeterd.

Andere wijzigingen richten zich op de gegevensbescherming van belastingplichtigen. Zo worden er beveiligingen geïntroduceerd om een mogelijk datalek binnen de Europese Unie zo snel en goed mogelijk op te lossen.

Met dit wetsvoorstel wordt de EU-richtlijn transparantie inzake inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen (ook wel DAC7) geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Ook de andere EU-lidstaten willen vergelijkbare wetgeving invoeren.

https://www.internetconsultatie.nl/dac7