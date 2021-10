Nederland naar digitale techbeurs CES met oplossingen voor wereldwijde uitdagingen

70 Nederlandse innovatieve groeibedrijven nemen vanaf 5 januari 2022 deel aan de grootste techbeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show (CES). De CES vindt jaarlijks plaats en is gewoonlijk een ontmoetingsplaats van meer dan 170.000 bedrijven en investeerders uit zo’n 160 landen. Voor het eerst zal de delegatie naast 50 startups ook bestaan uit 20 scale-ups. De volledige lijst van deelnemende Nederlandse bedrijven is hier te zien.

Deze bedrijven komen uit het hele land en zijn actief in verschillende sectoren. Zo heeft het Rotterdamse bedrijf RanMarine een zelfsturende robothaai ontwikkeld die water zuivert. En heeft Nowi Energy uit Veldhoven een chip bedacht waarmee bijvoorbeeld sensoren energie halen uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld uit licht, warmte of wifi-signalen. Hierdoor kunnen ze decennia mee zonder dat je ze hoeft op te laden.

De exposerende bedrijven volgen de komende maanden een trainingsprogramma dat hen aangeboden wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daardoor kunnen ze zich op de CES zo goed mogelijk presenteren aan een wereldwijd netwerk van potentiële klanten en investeerders.



Nu al 14 Nederlandse prijswinnaars

De CES reikt vóór de daadwerkelijke beurs traditioneel prijzen uit aan een select aantal uitvindingen van “voortreffelijk ontwerp en techniek”, zogenoemde CES Innovation Awards. De prijswinnaars werden vandaag bekendgemaakt: van de 34 Nederlandse inzendingen ontvingen 14 een Innovation Award – het hoogste aantal ooit. In voorgaande jaren won Nederland steeds één of twee van deze prijzen. De prijswinnaars staan aangeduid in de deelnemerslijst.

Deze prijswinnaars kunnen op de CES rekenen op grote aandacht. Het Nederlandse Hydraloop, een startup uit Leeuwarden gericht op hergebruik van douche-, bad- en wasmachinewater door consumenten, won in 2020 een aantal prijzen, waaronder die van The Best of the Best @CES Award van het internationale techblog Engadget. Inmiddels is Hydraloop uitgegroeid tot scale-up en reizen ze dit jaar ook weer mee naar Las Vegas.