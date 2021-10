Minister-president Rutte ontvangt Canadese minister-president Trudeau

Minister-president Rutte ontvangt vrijdag 29 oktober 2021 minister-president Trudeau van Canada op het ministerie van Algemene Zaken voor een gesprek en een delegatieoverleg. Er zal onder meer worden gesproken over de goede relatie tussen Canada en Nederland, ontwikkelingen op het gebied van handelsrelaties en investeringen, klimaat en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid.

Aansluitend gaan minister-president Rutte en minister-president Trudeau op Campus Den Haag van de Universiteit Leiden gezamenlijk in gesprek met studenten over onderwerpen als het klimaat en multilaterale samenwerking. De ontvangst wordt afgesloten met een besloten werkdiner in Den Haag.

Voorafgaand aan de ontmoeting staan er tijdens het bezoek van minister-president Trudeau aan Nederland diverse onderdelen op het programma, zoals een ontvangst door de Staten-Generaal en een bezoek aan de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden.