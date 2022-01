Extra aanpassing eindexamen voor middelbare scholieren

Voor veel leerlingen en scholen verloopt ook dit schooljaar anders dan ze hadden gewild door het coronavirus. Voor examenleerlingen betekent dit dat het parcours richting het eindexamen gepaard gaat met hindernissen. Hoewel er in de afgelopen jaren veel hordes zijn genomen, heeft dit zijn weerslag op de eindexamenperiode en de mentale gesteldheid van leerlingen en docenten. Gezien deze omstandigheden krijgen kandidaten de mogelijkheid om één vak niet mee te laten tellen voor hun examen, net als de lichting vorig jaar.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “Vanwege de quarantaine en de uitval van lessen verloopt dit schooljaar helaas anders dan normaal. Dat is heel pittig. De middelbare schooltijd, die voor sommige leerlingen voor meer dan de helft samenviel met de pandemie, heeft genoeg hordes gekend. Daarom wil ik de eindexamenleerlingen dit jaar dezelfde kansen geven als de lichting vorig jaar. Met deze extra aanpassing van het eindexamen geven we leerlingen als ze het nodig hebben de kans om een volwaardig en goed diploma te halen. Zo helpen we ook hen de stap te zetten naar een mooie toekomst in het vervolgonderwijs.”

Twee herkansingen

Leerlingen mogen één niet-kernvak wegstrepen, de zogeheten duimregeling. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Eerder werd al bekendgemaakt dat examenleerlingen twee herkansingen hebben en er een extra tijdvak is waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden.

Oproep

Minister Wiersma roept leerlingen op om het wegstrepen alleen in te zetten als het echt nodig is. “Het is belangrijk om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op je vervolgopleiding en al je vakken te halen. Als uit je cijferlijst blijkt dat het toch niet allemaal gelukt is, dan krijg je net als vorig jaar de mogelijkheid van deze regeling gebruik te maken.”