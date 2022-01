Minister-president Rutte bezoekt Slowaakse premier Heger

Minister-president Rutte brengt donderdag 27 januari een bezoek aan de premier van Slowakije, Eduard Heger. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen Nederland en Slowakije op Europees gebied.

Op de agenda staan onderwerpen als klimaat en energie, versterking van de rechtsstaat, migratie en de situatie aan de grens met Oekraïne.

Het bezoek van minister-president Rutte aan premier Heger, dat plaatsvindt op de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, begint met een korte herdenking bij het Holocaustmonument in Bratislava.

Voorafgaand aan het gezamenlijk programma spreekt minister-president Rutte in Bratislava met een aantal vertegenwoordigers uit het Nederlandse bedrijfsleven in Slowakije.