ECHO Awards uitgereikt voor rolmodellen en inclusief onderwijs

Op donderdag 3 februari zijn de winnaars van de ECHO Awards bekend gemaakt door minister Dijkgraaf (OCW). Assamaual Saidi Rabah, Elijah Alvares, Mohammed Badran en Rosie Zheng mochten deze prijs in ontvangst nemen. Zij onderscheidden zich vanwege hun bovenmatige studieprestaties, hun ondernemende instelling, organiserend vermogen en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting binnen de samenleving. De winnaars worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan UCLA in Los Angeles.

De ECHO Award is een initiatief van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, en beleefde dit jaar haar 21ste editie. Met de insteek om een positief tegengeluid te bieden in het maatschappelijk debat over diversiteit in de samenleving, biedt de ECHO Award een platform aan studenten met een niet-westerse achtergrond die hun bijdrage proberen te leveren aan een meer inclusieve samenleving.

Winnaars vier ECHO Awards

Dit jaar werden 42 kandidaten voorgedragen door hogescholen en universiteit in heel Nederland. Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven selecteerde 14 finalisten. Vier van hen werden tot winnaars uitgeroepen.

Winnaar ECHO Award hbo

Elijah Alvares (hij/hem) - Student Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

Elijah is onder andere bestuurslid van de studievereniging BSKA en Studentassessor College van Bestuur.

Winnaar ECHO Award wo

Mohammed Badran (hij/hem) - Student Cultural Anthropology and Development Sociology aan de Vrije Universiteit.

Winnaar B├Ęta Techniek Award

Rosie Zheng (zij/haar) - Student Psychology, and Artificial Intelligence aan de Universiteit van Amsterdam

Winnaar Loyens & Loeff Law & Tax Award

Assamaual Saidi Rabah (hij/hem)- Student Rechtsgeleerdheid en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Klik hier om het volledige juryrapport te bekijken en te zien wie de juryleden zijn

Over de ECHO Award

De ECHO Award is een initiatief waarmee het belang van investeren in en erkennen van excellent talent vanuit de samenleving wordt onderkend. Het uitreiken van de ECHO Award wordt mogelijk gemaakt door hogescholen en universiteiten die hun niet-westerse talenten vanuit verschillende faculteiten voordragen. De ECHO Award is een initiatief uit de publieke en private sector en wordt mogelijk gemaakt door: Loyens & Loeff, de Nederlandse Spoorwegen, Boston Consulting Group en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.