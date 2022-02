Schilderij De Vaandeldrager aangekomen in Nederland

Het aankoopproces van het schilderij De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt is afgerond. Inmiddels is het schilderij aangekomen in Nederland en bij het Rijksmuseum in Amsterdam in beheer ondergebracht. Momenteel wordt er gewerkt aan een plan om Nederland kennis te laten maken met het schilderij. Op korte termijn wordt daarover meer bekend gemaakt.

De staat en de verkoper hebben eind januari alle acties rond de aankoop van De Vaandeldrager uitgevoerd. De sale and purchase agreement is ondertekend en de levering van het schilderij heeft plaatsgevonden. Het schilderij is in het restauratie-atelier van het Rijksmuseum ondergebracht.

Op 18 januari 2022 ging de Eerste Kamer akkoord met het voorstel van de aankoop, nadat de Tweede Kamer op 16 december 2021 met de wijziging van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2022 had ingestemd.

Eeuwenlang was het schilderij in particulier bezit, onder andere van de koning van Engeland en sinds 1844 van de familie De Rothschild. Nu wordt het voor iedereen toegankelijk. Binnenkort volgt het communicatie- en educatieplan van het schilderij met daarin de tournee door alle provincies in Nederland, zodat iedereen De Vaandeldrager kan bewonderen. Na de tournee door Nederland zal het schilderij definitief een plek krijgen op de Eregalerij van het Rijksmuseum.

De Vaandeldrager behoort tot de absolute meesterwerken van Rembrandt en is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland. Vaandeldragers liepen voor de troepen uit in de Tachtigjarige Oorlog, die leidde tot de geboorte van Nederland. In dit grote zelfportret schildert Rembrandt zichzelf rebels en vol bravoure. Het werd zijn artistieke doorbraak die zou leiden tot De Nachtwacht.

De aankoop van De Vaandeldrager is een combinatie van publieke en private financiering, waar de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds ook aan hebben bijgedragen.