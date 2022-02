67.444 ondernemers hebben steun voor vaste lasten aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2021

67.444 ondernemers hebben de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2021. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het aantal ondernemers dat steun heeft aangevraagd in het derde kwartaal van dat jaar. Op dit moment is al €570.551.612 uitgekeerd aan 49.316 ondernemers. 54% van de ondernemers had de TVL-subsidie binnen een week op de rekening staan. 74% binnen twee weken. De verwachting is dat RVO over bijna 100% van de verleningsaanvragen binnen de termijn van 8 weken beslist. Het loket om een aanvraag in te dienen sloot op 11 februari 2022 om 17.00 uur.