Koning en minister-president ontvangen president van Colombia

Zijne Majesteit de Koning ontvangt woensdagmiddag 16 februari de president van Colombia, Iván Duque, in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch.

Aansluitend wordt president Duque ontvangen door minister-president Rutte op het ministerie van Algemene Zaken. Tijdens een gesprek in het Torentje en een werkdiner in de Trêveszaal wordt gesproken over diverse onderwerpen, zoals initiatieven op het gebied van klimaat en duurzame handel, samenwerking in de strijd tegen georganiseerde misdaad en het vredesproces in Colombia.

Bij het werkdiner sluiten ook de Colombiaanse minister van Handel, minister van Transport en viceminister van Buitenlandse Zaken aan. Aan Nederlandse zijde sluiten minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aan.

Voorafgaand aan het werkdiner wordt door president Duque en minister-president Rutte een bilateraal belastingverdrag ondertekend, waarmee investeren in Colombia aantrekkelijker wordt gemaakt. Het verdrag wordt later dit jaar behandeld door het Nederlandse parlement.

President Duque brengt op 16 en 17 februari een werkbezoek aan Nederland. Op zijn programma staan ook bezoeken aan de Rotterdamse haven, verschillende Nederlandse bedrijven, Europol en het Internationaal Strafhof in Den Haag.