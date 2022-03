Nederlandse financiële steun voor Oekraïne via Wereldbank

Naast militaire en humanitaire steun, kan Oekraïne ook rekenen op financiële hulp vanuit Nederland. Nederland geeft een garantie aan de Wereldbank waarmee Oekraïne 100 miljoen euro extra kan lenen. Het geld is bedoeld om Oekraïne te helpen de begroting te financieren zodat het land macro-economisch niet verder destabiliseert en het over voldoende financiële middelen beschikt.

Garantie op lening



De Wereldbank wil Oekraïne met 350 miljoen dollar helpen om de begroting van het land te kunnen financieren. Dit is het maximumbedrag dat de instelling op dit moment aan het land kan lenen. Oekraïne heeft nu echter behoefte aan meer financiering. De aandeelhouders van de Wereldbank zijn daarom gevraagd extra bij te dragen. Het Nederlandse kabinet geeft een garantie af waarmee 100 miljoen euro extra geleend kan worden aan het land.

Hechte banden



De Wereldbank is met de Nederlandse garantie in staat op de kapitaalmarkten het geld op te halen en via een lening aan Oekraïne beschikbaar te stellen. De lening blijft afhankelijk van de ontwikkelingen. Mocht er een regimeverandering plaatsvinden in Kiev, dan behoudt Nederland de mogelijkheid de garantie alternatief in te zetten ten gunste van de Oekraïense bevolking. “Oekraïne verdient op alle mogelijke manieren op onze steun, in dit geval via de Wereldbank. We doen dat samen met andere landen”, aldus minister Kaag van Financiën.

Verzoek om hulp



De invasie van Oekraïne heeft geleid tot terugtrekking van kapitaal uit het land waardoor de toegang tot de financiële markten ernstig is bemoeilijkt. Het conflict leidt daarnaast tot vergroting van het begrotingstekort. De Oekraïense overheid heeft daarom dringend behoefte aan financiële steun en heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Met de garantie schaart Nederland zich bij gelijkgestemde landen die Oekraïne financieel ondersteunen.