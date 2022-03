Minister-president Rutte is maandag 7 maart in Londen voor gesprekken met premier Johnson van het Verenigd Koninkrijk en premier Trudeau van Canada. Minister-president Rutte voert in Londen drie verschillende gesprekken: twee bilaterale gesprekken met beide premiers afzonderlijk en een gezamenlijk trilateraal gesprek. Alle gesprekken staan in het teken van de Russische inval in Oekraïne.