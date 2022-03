Genomineerden Joke Smitprijs 2021 bekend

Agnes Samuel, Geke Rosier of Mijntje Lükerath-Rovers. Wie van deze drie genomineerden krijgt woensdag 20 april de Joke Smit oeuvreprijs? Saskia Stoker, Devika Partiman en Sun Yoon van Dijk vormen de top-3 van de online verkiezing voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs.

De Joke Smitprijs is een tweejaarlijkse regeringsprijs die gaat naar een persoon of organisatie die zich inzet op het gebied van gendergelijkheid. De winnaar van de oeuvreprijs, die bepaald wordt door de jury, ontvangt een kunstobject en een bedrag van €10.000. De prijs is vernoemd naar de feministe Joke Smit (1933–1981).

De uitreiking van de prijs is in verband met de coronabeperkingen verplaatst naar dit voorjaar.

Genomineerden oeuvreprijs

Agnes Samuel heeft zich jarenlang ingezet om vrouwen van kleur aan te moedigen de politiek in te gaan. Daarnaast was zij actief bij de Landelijke Federatie van Surinaamse VrouwenZaken. Zij is door de jury genomineerd, omdat zij deze groep vrouwen bij de politiek wist te betrekken.

Mijntje Lükerath-Rovers is Hoogleraar Corporate Governance en maakt met de Female Board Index cijfers inzichtelijk met betrekking tot vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Volgens de jury draagt ze daarmee bij aan het maatschappelijke debat en geven deze cijfers inzicht in de positie van vrouwen in de top.

Geke Rosier bouwt al sinds 2014 via RightBrains aan een carrière- en mentorplatform waar vrouwen in de IT in alle loopbaanfasen hun interesses kunnen verkennen. De jury waardeert dit werk in dit veld, dat nog steeds door mannen wordt gedomineerd.

Top 3 aanmoedigingsprijs

Voor de aanmoedigingsprijs komen personen of initiatieven in aanmerking die zich recentelijk hebben ingezet om een succesvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. De aanmoedigingsprijs is een publieksprijs en wordt bepaald door een online verkiezing.

De 3 kandidaten met de meeste stemmen zijn, in willekeurige volgorde:

Saskia Stoker

Devika Partiman

Sun Yoon van Dijk

De jury

De jury bestaat uit Juryvoorzitter Nadia Moussaid (presentator en programmamaker), Niels Spierings (universitair hoofddocent Sociologie), Marie Lotte Hagen (schrijver, redacteur, podcastmaker), Lisa Loeb (cabaretier, zangeres en acteur) en Yeliz Çiçek (hoofdredacteur).