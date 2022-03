Nederland kijkt terug op succesvol Expo in Dubai

Expo 2020 Dubai sluit vandaag na zes maanden definitief de deuren. Daarmee komt ook een einde aan de Nederlandse bijdrage aan deze 35e wereldtentoonstelling.

Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bezocht vorige week nog het Nederlands paviljoen: ‘Nederland heeft zich met de thema’s water, energie en voedsel van zijn beste kant laten zien op Expo 2020 Dubai. Dankzij ons paviljoen en de deelnemende organisaties en bedrijven heeft ons land zijn visitekaartje afgegeven en is onze handelspositie vooral in de Golfregio versterkt.’

Platform voor bedrijfsleven

Gedurende zes maanden bood het Nederlands paviljoen plaats aan ruim 125 evenementen voor bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland en de Golfregio. Ook kwamen er tientallen handelsmissies uit Nederland op bezoek, waaronder twee geleid door een minister. De Nederlandse ondernemers vertegenwoordigden verschillende sectoren als water, duurzame energie, tuinbouw en stadsontwikkeling. ‘De activiteiten die we op de Expo hebben georganiseerd zijn van zeer grote waarde. Het Nederlands bedrijfsleven heeft veel te bieden en kon dat op de Expo aan de Golfregio en de rest van de wereld laten zien. We zijn innovatief, leveren slimme oplossingen en kwaliteit. Daar is in de landen in de Golf veel behoefte aan. Dat merkte ik in mijn gesprekken tijdens mijn recente bezoek aan de regio’, aldus minister Schreinemacher.

Veel Nederlandse bedrijven droegen bij aan de opbouw en exploitatie van de Expo. De vijftig bedrijven die deelnamen aan de handelsmissie in november geven aan dat ze samen ruim 100 miljoen euro aan extra omzet verwachten.

Ontmoetingen op het paviljoen leverden ook onverwachte kansen op. Zo wil een ondernemer uit India de methode van de verticale landbouw uit het paviljoen ook toepassen in zijn bedrijf. Schreinemacher: ‘Het laat zien dat we Nederlandse kennis en technologie op het vlak van water, energie en voedsel overal ter wereld kunnen inzetten.’

Paviljoen als biotoop

Het paviljoen ontving ruim 950.000 bezoekers waaronder Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Het consortium dat verantwoordelijk was voor het ontwerp en de bouw won in deze periode liefst 10 verschillende internationale prijzen voor het duurzame ontwerp en gebruik.

De bezoekers uit de Golfregio en andere werelddelen zagen een minibiotoop: er werd voedsel verbouwd, water gewonnen en elektriciteit opgewekt, allemaal in een circulair klimaatsysteem. Nederlandse innovaties vormden het hart van het concept. De Sunglacier van de Nederlandse kunstenaar Ap Verheggen won dagelijks 1200 liter water uit de woestijnlucht. De benodigde energie kwam uit de zonnepanelen op het dak die werden ontworpen door Marjan van Aubel die tegelijk het licht doorlieten voor de groei van de planten. Zo zorgde energie voor water, en water weer voor voedsel.

Minimale voetafdruk

Expo 2020 Dubai opende 1 oktober 2021 de poorten voor het publiek onder de noemer Connecting Minds, Creating the future. De wereldtentoonstelling zou in 2020 van start gaan, maar werd vanwege de pandemie uitgesteld. Op Expo waren ruim 190 landen en organisaties vertegenwoordigd. Nederland had een eigen paviljoen in het Sustainability District, met als thema Uniting Water Energy and Food.

Het paviljoen had een duurzaam, circulair ontwerp en onderscheidde zich door het gebruik van ruwe, recyclebare materialen die lokaal veel gebruikt worden. Het consortium van V8 Architects, Kossmanndejong, Witteveen+Bos en Expomobilia koos bewust voor materialen die na afloop een nieuw leven krijgen. Zo werden de stalen damwandprofielen gehuurd: deze worden bij een volgend bouwproject in de regio opnieuw gebruikt. Ook werden er in het paviljoen materialen verwerkt van biologisch afbreekbare stoffen, zoals het mycelium uit paddenstoelen.

Minister Schreinemacher: ‘We laten straks de plek achter zoals we die te leen kregen. Zo blijft onze fysieke voetafdruk minimaal.’

Voor meer informatie zie www.dutchdubai.com