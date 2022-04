Wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014 naar Raad van State

Minister De Jonge: “Het is belangrijk dat jongeren en gezinnen de kans krijgen om te blijven wonen in het dorp of de stad waar ze zijn opgegroeid. En ook ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen op het moment dat ze bijvoorbeeld mantelzorg nodig hebben. Daarnaast willen we ook dat mensen met een cruciaal beroep zoals de politieagent, de leraar of de verpleger dicht bij het werk kunnen wonen. Daarom krijgen gemeenten meer ruimte om deze groepen voorrang te geven bij het vinden van een woning.”