Aangifteperiode inkomstenbelasting verloopt voorspoedig, hulp blijft beschikbaar

De aangifteperiode verloopt voorspoedig. Zes weken na de start van de campagne zijn er al meer dan 6,6 miljoen aangiftes inkomstenbelasting binnengekomen. Dat is ruim twee derde van het totaal aantal aangiftes dat de Belastingdienst vóór 1 mei verwacht binnen te krijgen.

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst: “Ik ben blij dat de aangifteperiode voorspoedig verloopt en zoveel mensen hun aangifte al hebben gedaan. De Belastingdienst werkt er hard aan om de aangifte voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te maken en snapt ook dat sommigen het moeilijk vinden. Ik wil daarom benadrukken dat wie hulp van anderen nodig heeft bij het invullen van hun aangifte, terecht kan bij de Belastingdienst én bij verschillende maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Een beetje extra hulp is nooit ver weg.”

Duizenden mensen geholpen met aangifte

Voor mensen die daar behoefte aan hebben, biedt de Belastingdienst hulp bij het doen van aangifte. Medewerkers van de Belastingdienst hebben inmiddels circa 25.765 mensen geholpen met het invullen van hun aangifte. Daarvan zijn er ruim 16.886 mensen telefonisch geholpen, hebben ruim 8.355 mensen een afspraak gemaakt voor een balieafspraak bij een Belastingdienstkantoor en zijn er 524 mensen via videobellen geholpen. De verwachting is dat de Belastingdienst dit jaar tijdens de aangifteperiode ongeveer 35.000 mensen hulp biedt bij het invullen van de aangifte.





In maart hebben medewerkers van de BelastingTelefoon in totaal ruim 812.000 mensen met vragen over de belastingaangifte geholpen.

Veranderingen in persoonlijke situatie

De aangifteperiode loopt van 1 maart tot 1 mei. Circa 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen de afgelopen periode een uitnodiging om aangifte te doen over 2021.

Steeds meer gegevens zijn vooraf ingevuld. De Belastingdienst raadt iedereen wel aan de aangifte goed te controleren en waar nodig aan te vullen, vooral als er iets is veranderd in de persoonlijke situatie. Voorbeelden daarvan zijn een scheiding, het stoppen met een onderneming of het oversluiten van een hypotheek. Het is belangrijk dergelijke gegevens goed te controleren en aan te vullen. Deze én andere belangrijke informatie over het invullen van de aangifte 2021 is terug te vinden op www.belastingdienst.nl/aangifte.