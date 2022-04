Volgende stap op weg naar schone en stille taxi’s

Alle nieuwe taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in grote steden. Een jaar nadat deze ambitie is uitgesproken, zet staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) een volgende stap: het wordt voor gemeenten mogelijk om taxi’s toe te voegen aan gebieden waar alleen voertuigen komen die rijden zonder uitlaatgassen (zero-emissiezones).

Staatsecretaris Heijnen: “Taxi’s maken veel kilometers in de stad. Dit is dus een mooie stap op weg naar een schonere omgeving met minder verkeerslawaai.

Ik vind het daarbij heel belangrijk dat we in goed contact met de sector deze afspraken maken. Veel taxiondernemers hebben het niet makkelijk, ik wil dus echt zorgen dat de overstap naar een elektrische taxi of waterstoftaxi haalbaar is voor hen.“



Handtekening

De staatssecretaris zet vandaag samen met vijf grote gemeenten en enkele vertegenwoordigers van de taxibranche haar handtekening onder het plan dat steden vanaf 2025 mogen beslissen dat alleen uitstootvrije taxi’s hun stad in mogen. Ze spreekt hiermee de ambitie uit om dit juridisch mogelijk te maken.



Dit geeft een verdere invulling aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om transport te verduurzamen.



Overstap voor ondernemers

Met de huidige prijzen aan de pomp is elektrisch rijden voordelig voor veel rijders zoals taxichauffeurs. Maar de overstap naar elektrisch of waterstof vergt wel een investering. Het kabinet wil dat taxiondernemers de overstap naar een emissievrije taxi kunnen maken op een moment van investeren dat het hen uitkomt. Daarom wordt een overgangsregeling uitgewerkt voor bestaande voertuigen. Dat betekent dat chauffeurs waarvan de auto nog relatief nieuw is, langer de tijd krijgen en het centrum dus nog in mogen. Het is wel de bedoeling dat vanaf 2025 alle nieuwe taxi’s zonder uitlaatgassen rijden in de deelnemende gemeenten.



Zero-emissiezones voor schone lucht in de stad

Het was al bekend dat steden vanaf 2025 een zero-emissiezone in mogen voeren voor vrachtauto’s en bestelbussen. Gemeenten kunnen er dan ook voor kiezen die zone uit te breiden met taxi’s. Een zero-emissievoertuig is een voertuig waarvan de aandrijving geen schadelijke uitstoot veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld een voertuig aangedreven door elektriciteit of waterstof.



Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het instellen van een zero-emissiezone. Er zijn 26 gemeenten die van plan zijn dit in de komende jaren te doen. De gemeenten die vandaag ook de nieuwe taxiafspraken meeondertekenen, zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, en Tilburg. Andere gemeenten kunnen later nog aansluiten.



Het afsprakenkader wordt ondertekend door:

KNV

Stichting ElaadNL

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Uber

SchipholTaxi

Bolt

Leaseplan

Gemeente Amsterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Eindhoven

Gemeente Rotterdam

Gemeente Tilburg

Voor meer informatie klikt u op onderstaande link:

https://www.nieuwsienw.nl/2202164.aspx?t=Volgende-stap-op-weg-naar-schone-en-stille-taxi%e2%80%99s-