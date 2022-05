9,5 miljoen belastingaangiftes over 2021 binnengekomen

Tot 1 mei heeft de Belastingdienst bijna 9,5 miljoen aangiften inkomstenbelasting ontvangen. De aangiftecampagne over 2021 die vanaf 1 maart dit jaar liep is daarmee ten einde. 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen dit jaar een verzoek voor het doen van aangifte. Daarnaast doen ook ieder jaar mensen uit eigen beweging aangifte inkomstenbelasting, omdat ze mogelijk in aanmerking komen voor geld teruggave.

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst kijkt terug op een geslaagde campagne: “De aangifteperiode is volgens plan en naar tevredenheid verlopen. We wilden dat mensen zo gemakkelijk mogelijk aangifte kunnen doen. Tegelijkertijd weten we dat sommigen het doen van belastingaangifte een lastige klus vinden. We hebben gelukkig duizenden mensen kunnen helpen met het doen van aangifte. Mensen konden ook bij maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken en vak- en ouderenbonden terecht. Daar wil ik hen voor bedanken.”

Bijna 30.500 mensen geholpen door Belastingdienst

In totaal zijn er 30.481 afspraken gemaakt voor het doen van aangifte. Er zijn 18.470 afspraken gemaakt voor telefonisch hulp, 11.454 afspraken voor hulp van een medewerker op locatie en er zijn 557 afspraken gemaakt voor hulp via videobellen.

Eerste definitieve aanslagen worden verstuurd

Sinds eind april is de Belastingdienst begonnen met het versturen van berichten naar mensen die vóór 1 april aangifte hadden gedaan. Dit is eerder dan voorgaande jaren. Zo weten mensen snel of ze belasting moeten betalen of juist geld terugkrijgen.



De aangiften van mensen in box 3 zijn door de Belastingdienst apart gehouden. Deze mensen krijgen vanaf augustus een definitieve aanslag waarbij er rekening is gehouden met het arrest van de Hoge Raad. Mensen die vóór 1 mei aangifte hebben gedaan en over 2021 geld terug verwachten, krijgen eerst een voorlopige aanslag zodat zij omstreeks juli al geld teruggestort krijgen. Zij krijgen later een definitieve aanslag waarbij rekening is gehouden met het arrest van de Hoge Raad.

Feiten en cijfers

Veruit de meeste aangiften komen digitaal bij de Belastingdienst binnen. Tussen 1 maart en 1 mei kwamen bij de Belastingtelefoon ruim 650.000 telefoontjes binnen over de aangifte inkomstenbelasting. Via de social media kanalen werden in totaal 4.500 vragen over de aangifte beantwoord. Veel vragen van particulieren gingen over de eigen woning, ondernemers hadden onder meer vragen over ROW (‘resultaat overig werk’).