Benoemingen bij Raad van State

Mevrouw mr. J. Schipper-Spanninga, de heer mr. H.J.M. Besselink, de heer mr. J.F. de Groot en de heer prof. mr. J.C.A. de Poorter worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Hanneke Schipper-Spanninga (59 jaar) is directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hans Besselink (59 jaar) is advocaat omgevingsrecht en partner bij advocatenkantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuyn in Den Haag en tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland. Jan Frans de Groot (52 jaar) is advocaat en partner bij advocatenkantoor Houthoff Coöperatief U.A. in Amsterdam en Jurgen de Poorter (47 jaar) is kernhoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg en tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag.

De benoeming van mevrouw Schipper-Spanninga gaat in met ingang van de datum van beëdiging, van de heer De Poorter op 1 september 2022, van de heer Besselink op 1 oktober 2022 en van de heer De Groot op 1 januari 2023.