Bijeenkomst regeringsleiders en SG NAVO in aanloop naar NAVO-top Madrid

Op initiatief van minister-president Rutte en zijn Deense collega, minister-president Frederiksen, vindt dinsdag 14 juni 2022 een bijeenkomst plaats op het Catshuis ter voorbereiding op de NAVO-top in Madrid later deze maand.

Aan de bijeenkomst nemen secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO en regeringsleiders van zeven NAVO-landen deel. Naast Nederland en Denemarken zijn dit president Johannis van Roemenië, eerste minister De Croo van België, minister-president Morawiecki van Polen, minister-president Kariņš van Letland en minister-president Costa van Portugal.

Tijdens een werkdiner spreken de regeringsleiders ter voorbereiding op de NAVO-top in Madrid over de Russische inval in Oekraïne, de veiligheidssituatie in de wereld en NAVO2030.