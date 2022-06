Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan, kunnen binnenkort kinderopvangtoeslag aanvragen. Om dit mogelijk te maken, bereidt het kabinet een wetswijziging voor. Ook gaat het kabinet mogelijk maken dat Oekraïense ontheemden huurtoeslag kunnen krijgen. Dat heeft staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.

Sinds 1 april mogen Oekraïense ontheemden in de Europese Unie en dus ook in Nederland betaald werk doen. Kinderopvang is een belangrijk hulpmiddel voor ouders om te kunnen werken.

Staatssecretaris Aukje de Vries: “De Oekraïense ontheemden krijgen in Europa en Nederland tijdelijke bescherming, waarbij ze ook in Nederland mogen werken. Om hen hierbij te ondersteunen, maken we het mogelijk dat ze gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Zo wordt het voor hen makkelijker om aan de slag te gaan.”

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen nu nog geen aanspraak maken op huurtoeslag. Ook dat wil het kabinet mogelijk maken. Voor beide toeslagen geldt dat de aanvragers wel moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden. Bijvoorbeeld dat ze werken of een opleiding volgen (kinderopvangtoeslag) of een woning huren (huurtoeslag).

Wetswijziging

Voor de genoemde aanpassingen is een wetswijziging nodig. Daar wordt momenteel aan gewerkt. De nieuwe wet zal vervolgens aan het parlement worden voorgelegd. Vooruitlopend op de wetswijziging zullen de toeslagen al uitgekeerd worden. Dit gaat in vanaf 20 juli 2022.