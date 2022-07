Ministerie EZK geeft wekelijkse updates gassituatie

Vanaf 8 juli 2022 deelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat iedere week een update over de stand van zaken van het gasverbruik en -opslagen in Nederland. Deze wordt op Rijksoverheid.nl/gas en op sociale media gedeeld. In dit korte overzicht staat de wekelijkse voortgang van het vullen van de gasopslagen, het totale gasverbruik in Nederland, de aanvoer van gas naar Europa en de Europese gasprijs gedurende de afgelopen week.

Rusland levert momenteel veel minder gas aan Europa waardoor de energieprijzen verder oplopen en het risico aan gastekorten toeneemt. In Nederland is op 20 juni het eerste niveau van een gascrisis afgekondigd, waarmee het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) in werking is getreden. De hoge prijzen en zorgen over de energiemarkt raken iedereen. Het ministerie wil daarom structureel informatie delen over de Nederlandse- en Europese gassituatie. In de loop der tijd zal deze wekelijkse update uitgebreid worden met extra informatie.



De statusupdate zal iedere vrijdagochtend gedeeld worden op de volgende online kanalen: