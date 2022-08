Minister-president Rutte bij herdenking Nationaal Indië-monument 1945-1962

Minister-president Rutte is zaterdag 3 september 2022 in Roermond aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst worden de Nederlandse militairen herdacht, die in de periode 1945-1962 omkwamen tijdens de strijd in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.